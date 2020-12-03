Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Leipzig karşılaşmasında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Dün akşam Fatih Terim Stadı’nda oynanan ve Başakşehir’in 4-3 kaybettiği mücadelede biri frikikten olmak üzere 3 gol kaydeden 25 yaşındaki yıldız isim, mağlubiyete rağmen sahanın en iyi ismi oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

"Trubin (Shakhtar),Scholz (Midtjylland),Romero (Atalanta),Raphael Guerreiro (Dortmund),İrfan Can Kahveci (Başakşehir),Chiesa (Juventus),Payet (Marsilya),Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge),Neymar (PSG),Giroud (Chelsea)"