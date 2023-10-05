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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat 5 maç sonra 11'de - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat 5 maç sonra 11'de

        Fenerbahçe'de file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:52
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        İrfan Can Eğribayat 5 maç sonra 11'de
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        Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

        Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.

        Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı.

        İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.

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