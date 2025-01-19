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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Allah Adana Demir'in yardımcısı olsun - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat: Allah Adana Demir'in yardımcısı olsun

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 4-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:43
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        "Allah Adana Demir'in yardımcısı olsun"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, galibiyeti değerlendirdi.

        "ALLAH ADANA DEMİR'İN YARDIMCISI OLSUN"

        İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti." dedi.

        İrfan Can ayrıca, "İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

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