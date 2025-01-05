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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Kalede çıldırdım - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat: Kalede çıldırdım

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 2-1'lik Hatayspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:22
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        "Kalede çıldırdım"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, galibiyeti değerlendirdi.

        "KALEDE ÇILDIRDIM, TOP GİRMİYOR"

        Kaçan gol fırsatları hakkında yorumlar yapan Eğribayat, "Bir ara verilmişti, araya kötü girmiştik. Bugün kazanmak önemli. Futbol bu, pozisyonlar kaçıyor ama önemli olan kazanmak. Camiamız kırılgan bir durumda şu an. Biz de çok üzülüyoruz maçlarda sonra evde. Bugün de çok enteresan şeyler yaşadık. Girmiyor bir türlü, kalede çıldırdım yani. Rakibin attığı gol Levent'e çarpıyor giriyor... Çok enteresan şeyler oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Farkı açmamız lazımdı, Hatay'ı küçümsemek için söylemiyorum. Çok pozisyona girdik. Devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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