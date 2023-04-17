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İrfan Can Eğribayat: Kulüpler anlaşırsa kalmaktan mutlu olacağım

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, "Buraya gelirken Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak için geldim. Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" dedi

İrfan Can Eğribayat: Kulüpler anlaşırsa kalmaktan mutlu olacağım
DHA

Fenerbahçe´de Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Kadınlarda Avrupa şampiyonu olan basketbol takımın tebrik ederek sözlerine başlayan İrfan Can, bel fıtığı sebebiyle ameliyat olacak Altay Bayındır´a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altay Bayındır´ın yokluğuna MKE Ankaragücü maçında ilk kes Süper Lig´de bir karşılaşmada yer alması ile ilgili konuşan İrfan Can, "Çok güzel bir andı benim için. 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek çok daha güzel oluyor. Benim de ilk maçımdı. Gol yediğimizde üzülmüştüm. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak istiyordum. İkinci gol atılınca kulübeye doğru koşmaya sevindim. Sonra taraftarlarımızla sevindim. Bizim bütün takım dışarı çıktı, rakibin başlama ihtimaline karşı bizim yarı sahada kaldım. Çok keyifliydi. Yaşadığım en coşkulu sevinç buydu galiba" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMIN KALESİNİ KORUMA FIRSATI GELDİ"

İrfan Can Eğribayat, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. İddiamızın devam etmesi benim için bir avantaj. Burada vereceğim iyi performans belki bizi şampiyon yapacak. Böyle bir anı 8,5 ay boyunca bekledim. Kalecilere elbet fırsat geliyor. Kupa maçlarında fırsat geldi ama kaleme çok fazla top gelmemişti. Altay'ın sakatlanması benim için bir şans. Bütün ikinci kaleciler için olan bir durum. İyi değerlendirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE´YE UZUN YILLAR FORMA GİYMEK İÇİN GELDİM"

Fenerbahçe´ye uzun yıllar forma giymek için geldiğini dile getiren İrfan Can, "Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" dedi.

"JESUS İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

İrfan Can, teknik direktör Jorge Jesus´un kendisine kattığı şeylerin sorulması üzerine, "Futbola bakış açımı değiştirdi. Ben rahat bir insandım. Göztepe'de son 2 ay takımdan ayrı kalmıştım. Kamp dönemini iyi geçirememiştim. Kilo almıştım, performansımda düşüşler vardı ama beni buraya aldılar. Ben de onları mahcup etmemek adına hocamızla konuştuğumda kilo vermemi söylemişti. Geldiğimde kısa sürede 11 kilo verdim. Daha sonra oyun kurmada, takımın pozisyon almasıyla ilgili konuştuk. Bana güvendiğini söyledi. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz.

"İKİ KUPADA ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

Altay Bayındır ile U17 milli takımından beri çalıştıklarını kaydeden İrfan Can, "Burada bir kez daha birlikteyiz. Altay'ın patlayıcılığı çok iyidir, benim orada ufak bir sıkıntım var. Kale içi hareketliliğine yönelik çalışmalar yaptım. Sohbet arasında bunları konuşuyoruz. Altay da çok değerli bir kaleci kulübümüz ve ülkemiz adına. Takım olarak hayallerimiz var. Yabancı-Türk ayrımı yok. Takım olarak çok inanıyoruz, hocamız bizden de çok inanıyor. Taraftarımızdan beklentimiz bizim kadar inanmaları. Kalan maçları kazanırsak rakibimizin puan kaybedeceğini düşünüyoruz. İki kupada şampiyonluk şansımız var, bu sezonu iki kupayla bitirebiliriz" diye konuştu.

"BURADA YEDEK KALMAK DA BENİM İÇİN ŞEREFTİR"

Fenerbahçe´ye geldiğinde yeden olacağını bildiğini dile getiren İrfan Can, "Altay çok iyi sezonlar geçirdi, buraya katkı vermek için geldim. Takımdaki arkadaşlık oramı da çok iyi, beni de hemen aralarına aldılar. Burada yedek kalmak da benim için şereftir. Neden bana fırsat gelmedi, neden oynamıyorum düşüncesine girmedim. Her zaman takımıma destek olmaya çalıştım" dedi.

"BELKİ RAKİBİMİZİ ORADA YENİP BİR ŞAMPİYONLUK KUTLARIZ"

İrfan Can, şampiyonluğun anlamının büyük olacağını dile getirerek şunları söyledi: "Benim de çoğu oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. İlk geldiğimde üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. İddiamızın devam etmesi bizim için avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı o yüzden geride kalmış gibi olduk ama kalan süreçte 7'de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip bir şampiyonluk kutlarız, bu da bizim hayallerimizde olan bir durum."

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