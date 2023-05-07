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İrfan Can Eğribayat'tan tepki: Fenerbahçe düşmanlığı niye var?

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı ve maç sonrasında çalınan şarkılara tepki gösterdi

İrfan Can Eğribayat'tan tepki: Fenerbahçe düşmanlığı niye var?
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olduğu deplasmanda 2 puan bırakırken sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Mücadelenin sonrasında çalınan şarkılara tepki gösteren file bekçisi "Maçla ilgili konuşulacak bir şey yok. Maç sonunda yaşananları gördünüz. Saçma saçma müzikler. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her oynadığımız takım bize düşman oluyor. Giresunspor'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ceza almaktan da korkuyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can sözlerini "Türk futbolunun neden gelişmediğinin örneğini bugün gördük. Camia olarak bugün yapılanları unutmayacağız. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" diyerek noktaladı.

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