Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Tisserand, müsabakanın 21. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği 28 yaşındaki stoper, sağ bacağından yaşadığı sakatlık gerekçesiyle oyuna devam edemedi. Bu oyuncu yerine 22. dakikada Attila Szalai'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.