Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka adalesindeki sakatlığının Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

Milli takım heyetinin, İrfan Can'ın tedavisinin kulübünde devam etmesini uygun gördüğü aktarıldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rize'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

A Milli Takım, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Rusya-Türkiye maçı Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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