Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder" dedi. Fenerbahçe, kupa ve lig maçlarının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sarı-lacivertli futbolcu İfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Antalya kampının güzel geçtiğini kaydeden İrfan Can, "Hazırlık maçlarını lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var. Size yansıyor zaten güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Verimli bir kamp oldu bizim için" diye konuştu.

"ARAYA GİRMEDEN ÖNCEKİ GİBİ DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"

İrfan Can Kahveci, kupadaki İstanbulspor ile ligdeki Trabzonspor maçı hakkında, "İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık hazırlık gibi görmedik, güzel hazırlandık. Zaten devre arasına girmeden hocamız bizi iyi hazırladı diye biraz yorulduk. Araya girmeden önceki gibi devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI MAÇINDA MESSİ'NİN PERFORMANSINDAN SONRA MERT'İN SESİ KISILDI !.."

Salernitana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında attığı gol sonrası Messi sevinci yapması ve Dünya Kupası finalleriyle ilgili konuşan İrfan Can şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi - Ronaldo tartışması var bizim takımda. Büyük üstünlük de Messi'de. İkisine de saygı duyuyorum, ikisi de iyi oyuncular ama yetenek olarak Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın da Dünya Kupası finalinde inşallah O'nu kazanmış ve kupayı kaldırmış olarak görmek istiyorum. Takımda Ronaldo'yu seven Mert Hakan Yandaş'ı destekleyenler de var. Dünya Kupası maçında Messi'nin performansından sonra Mert'in sesi kısıldı. Messi, finalde de inşallah bir şeyler yapar, kupayı kazanmasını istiyorum."

"DAHA ÇOK GOL ATAR, DAHA ÇOK ASİST YAPARIM"

Kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine İrfan Can, "Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım" diye konuştu.