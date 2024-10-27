İrfan Can Kahveci: Çok mutluyum
Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, 2-0'lık Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.
OĞLUYLA BİRLİKTE RÖPORTAJA GELDİ
İrfan Can Kahveci, "Oğlumla el ele çıktım bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İrfan Can'ın oğlu Can, babasının konuşmalarını tekrar ettiği için röportaj devam edemedi.
İrfan Can Kahveci: "Mutluyum, oğlumla el ele çıktım."
Can Kahveci: "En büyük Fenerbahçe."