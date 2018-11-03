Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı Epureanu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Başakşehirli İrfan Can Kahveci maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kahveci, "Herkesin isteği, mücadelesi vardı. Bize galibiyeti getiren bu oldu. Her geçen gün kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok önemli kişilerle çalışıyorum. İnşallah ben de Cengiz gibi Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum ve onun için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

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