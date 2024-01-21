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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin kaç golü var? İrfan Can Kahveci gollerine devam etti! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci gollerine devam etti

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:21
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        İrfan Can Kahveci durdurulamıyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısını bu maçta da sürdürdü.

        Müsabakanın 12. dakikasında Tadic’in pasında fileleri havalandıran İrfan Can, ligdeki 8. golüne ulaştı. Üst üste 2 lig maçında gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 kez de gol pası verdi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezonki 12. kez gol sevinci yaşadı.

        Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 70. dakikada yerini Cengiz Ünder’e bıraktı.

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