İrfan Can Kahveci'nin kaç golü var? İrfan Can Kahveci gollerine devam etti! - Fenerbahçe Haberleri

İrfan Can Kahveci'nin kaç golü var? İrfan Can Kahveci gollerine devam etti! - Fenerbahçe Haberleri

İrfan Can Kahveci gollerine devam etti Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısını bu maçta da sürdürdü.

Müsabakanın 12. dakikasında Tadic’in pasında fileleri havalandıran İrfan Can, ligdeki 8. golüne ulaştı. Üst üste 2 lig maçında gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 kez de gol pası verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezonki 12. kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 70. dakikada yerini Cengiz Ünder’e bıraktı.