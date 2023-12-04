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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci şov devam ediyor! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci şov devam ediyor!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci gol ve asistlerine devam ederken taraftarlardan da sevgi gösterisi geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:08
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği gol katkısına devam etti.

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        Bu sezon kariyerinin gol yollarında en iyi dönemini geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ligde şu ana dek 5 gol 3 asistle oynarken, Avrupa'da da 4 gol bulmuştu.

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        İrfan Can, müsabakanın 42. dakikasında attığı golle ligdeki 6. golüne ulaştı. Başarılı orta saha, Süper Lig’de de 3 asist üretti.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

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        Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuları İrfan Can Kahveci'ye sevgi gösterisinde bulundu.

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        Karşılaşma öncesinde İrfan lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun 42. dakikadaki golünün ardından oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

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