İrfan Can Kahveci şov devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci gol ve asistlerine devam ederken taraftarlardan da sevgi gösterisi geldi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği gol katkısına devam etti.
Bu sezon kariyerinin gol yollarında en iyi dönemini geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ligde şu ana dek 5 gol 3 asistle oynarken, Avrupa'da da 4 gol bulmuştu.
İrfan Can, müsabakanın 42. dakikasında attığı golle ligdeki 6. golüne ulaştı. Başarılı orta saha, Süper Lig’de de 3 asist üretti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuları İrfan Can Kahveci'ye sevgi gösterisinde bulundu.
Karşılaşma öncesinde İrfan lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun 42. dakikadaki golünün ardından oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek oldu.