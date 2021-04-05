Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin 84. dakikada kaydettiği gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna giren İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta, son olarak Mbwana Samatta'ya çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasının uyarısının ardından Samatta'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.