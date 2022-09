Milli takımın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Can, "Uzun zamandan sonra burada olduğum için çok mutluyum. Burayı çok özlemişim." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçlara değinen İrfan Can, "İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi’ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak iyi olduğu maçlarda daha iyi oynadığına dikkati çeken İrfan Can, "Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah sonrası benim için iyi olur ve saha içinde her şeyi daha çok denerim. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.