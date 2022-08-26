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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Can Kahveci yıldızlaştı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Austria Wien mücadelesinde yaptığı 2 gol, 1 asistlik katkıyla yıldızlaştı

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  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Austria Wien’i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ön plana çıkan isim oldu. 
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    Sakatlığı sonrasında formasına kavuşan milli futbolcu müsabakanın 12. dakikasında İsmail Yüksek’in attığı golde asist yaparken, 44 ve 70. dakikalarda attığı gollerle de takımının aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. 
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    GOLLER NASIL OLDU?

    (44. dakika) Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    JENERİKLİK GOL

    (70. dakika) Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler’e bırakan Kahveci’yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

     
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    NELER SÖYLEDİ?

    "Böyle bir oyun kendimden bekliyordum. Çok çalışıyorum. Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum bunlara. Bugün için mutluyum."
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    GOL SEVİNCİ

    "Bizim Burak antrenmanlarda koşu taklidimi yapıyor. "Abi, gol atarsan bunu yapsana" dedi. Alioski de gördü sonra. Alioski, "Gol atarsan birlikte yapalım İrfan" dedi. Birlikte yaptık gol sevincini o şekil."
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    "Taraftarlarımız bazen bana kızıyorlar ama olsun. Onlar benim her zaman kalbimde."
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    "Çok mutluyum. İnsanın en mutlu şey her şeyden önemlisi çocuğu. Eve gidince her şeyi unutuyorum. Oğluma armağan ediyorum."
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    SOSYAL MEDYA YORUMLARI

    - Bildiğin Tsubasa golü .. Ölü yaprak vuruşu…
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    - İrfan Can Kahveci'den Alex vari bir gol müthiş
  • İrfan Can Kahveci yıldızlaştı - Austria Wien karşısında jeneriklik bir gole imza attı - Fenerbahçe Haberleri

    - İrfan Can Kahveci bir döndü pir döndü

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