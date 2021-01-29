İrfan Can transferinde kritik gün!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci rekabeti nasıl sonuçlanacak? 1 Şubat Pazartesi günü bitecek olan ara transfer döneminin en merak edilen sorularından birisinin kısa süre içerisinde cevap bulması bekleniyor...

Cimbom'da İrfan Can'ın arkadaşları Oğulcan ve Taylan'ın 'kahve içme' temalı gol sevinciyle başlayan süreçte teknik direktör Fatih Terim, oyuncuyu istediğini resmen açıklamıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer için görüştüklerini kaydetmişti. Başakşehir, oyuncu için 12 milyon euro bonservis talep ederken Galatasaray para+takas teklifiyle cevap verdi. Emre Kılınç, Luyindama, Ömer Bayram gibi isimler önerildi. Henüz bir sonuca varılamadı.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde Başakşehir'e İrfan Can'a talip olduklarını bildirdi ve görüşme talep etti. Mesut Özil transferinin ardından İrfan Can'ı da kadrosuna katmak isteyen Kanarya'nın Başakşehir yönetimiyle bugün masaya oturacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin teklifinin de para+takas şeklinde olacağı öğrenildi. Bu sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Deniz Türüç ile Serdar Aziz gündeme gelen isimler. Ancak Serdar Aziz'in maaşında indirime gitmesinin ardından oyuncunun bu pazarlıkta yer alması beklenmiyor. Deniz Türüç'ün dışında sürpriz isimler gündeme gelebilir.

Fenerbahçe'nin bugün Başakşehir'le yapacağı görüşmenin ardından İrfan Can'ın transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.