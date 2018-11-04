Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum

04.11.2018 - 10:07 | Güncelleme:

Süper model Irina Shayk, anneliği hakkında ilk kez konuştu. 32 yaşındaki Shayk, People dergisine röportaj verdi

  • 1 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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    Irina Shayk, Amerikalı oyuncu Bradley Cooper’la birlikteliğinden olan 1,5 yaşındaki kızı Lea ile hayatından söz etti.

  • 2 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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    Anne olduğundan beri her gün suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Shayk, “Her zaman kontrolcü bir anneyim. Hayatı kendime zorlaştırıyorum. Herkes için öyle” dedi.

  • 3 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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    “Zaman çok hızlı geçiyor. Sadece anı yaşamaya çalışmak zorundasınız” diyen Rus model, “Bu konuda iyi değilim ama çabalıyorum. Fazla zorlamayıp sadece olmasına izin vermelisiniz” ifadesini kullandı.

  • 4 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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    2015 yılından bu yana birlikte olan Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın kızları Mart 2017’de dünyaya gelmişti.

  • 5 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 6 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 7 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 31 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum! Irina Shayk kimdir? - Magazin haberleri
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