"BU KIYAFETLER ÇOK PAHALI"

Bazı sosyal medya kullanıcıları neredeyse bir giydiğini bir daha giymeyen Irina Shayk'ın maddi durumu ile ilgili yorumlar yaptı.

Shayk'ın takipçileri, "Bu kıyafetler çok pahalı. Hele böyle bir dönemde kıyafete bu kadar fazla para harcamamalı. Ya işleri ters giderse, o zaman ne olur?" ifadelerini kullandı.

Bazı kişiler de Irina Shayk'a bu giysilerin ünlü firmalar tarafından reklam amacıyla, yani ücretsiz olarak verildiğini iddia etti.