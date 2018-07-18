Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Shayk, "İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum. Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum" dedi