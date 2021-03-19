Borrel'den İrini karargahında 'Türkiye' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

İrini Operasyonu karargahını ziyaret eden Borrel'den Türkiye açıklaması

İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, ağırladığı göçmenler dolayısıyla Türkiye'ye yardım etmek zorunda olduğunu söyledi. Borrell, "Türkiye, 4 milyondan fazla insanı ağırlıyor ve AB bunun için Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır" dedi. Borrell İrini operasyonu için yaptığı değerlendirmede ise, "İrini Operasyonu'nun pandemi gibi zorluklara rağmen somut sonuçlar elde ederek başarıya ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum" ifadesini kullandı

İrini Operasyonu karargahını ziyaret eden Borrel'den Türkiye açıklaması
Borrel'den İrini karargahında 'Türkiye' açıklaması
0:00 / 0:00
AA

İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan Borrell, AB'nin, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Borrell, burada düzenlediği basın toplantısında, ziyaretinin Libya'daki olumlu gelişmelerin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

İrini Operasyonu'nun bugün birinci yılını tamamladığına dikkati çeken Borrell, "İrini Operasyonu'nun pandemi gibi zorluklara rağmen somut sonuçlar elde ederek başarıya ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum. Burayı ziyaret etmekten onur duydum. İtalya'ya bu operasyonun komuta merkezine yaptığı ev sahipliğinden dolayı oynadığı önemli rolden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; İrini Operasyonu'nun sadece deniz operasyonu olmadığını dile getiren Borrell, "Aynı zamanda gökyüzünde de gözleri vardı. Libya'ya askeri kargo taşıdığından şüphelenilen 25 limanı, 15 havalimanının pistlerini ve 200 uçuşu izledik. 2 bin 300 gemi incelendi, 8 gemide denetim yapıldı." ifadelerini kullandı.

Libyalıların en sonunda barış ve istikrar yoluna devam etme kararı aldığını belirten Borrell, yabancı paralı askerlerin de bu ülkeden çıkması gerektiğini ancak "ne yazık ki bunun hemen yarın gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

AB yetkilisi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını hatırlatarak, "Herkesin BM'nin uyguladığı silah ambargosuna saygı duyması çok önemli." dedi.

TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ SIĞINMACI MUTABAKATI

Borrell, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatına yönelik bir soruya "Bu AB ve Türkiye arasındaki anlaşmayla yasa dışı göç durdu ve pek çok hayat kurtuldu. Bu anlaşma halen geçerlidir ve uygulamaya devam edilmelidir." yanıtını verdi.

Bu yıl da anlaşma ve nasıl bir finansmanın sağlanacağı konusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Borrell, Türkiye'nin, konseyin gelecek toplantısında göç konusu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle gündemlerinde olduğunu ve bu konuda konseye sunulmak üzere rapor hazırladığını bildirdi.

Türkiye'nin ağırladığı göçmenlere dikkati çeken Borrell, "AB'nin göçmenlere yönelik bu çabaları keseceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye, 4 milyondan fazla insanı ağırlıyor ve AB bunun için Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır." ifadesini kullandı.

Josep Borrell, AB'nin bu anlaşma çerçevesinde sağladığı finansmanın büyük bölümünün Türk hükümetine değil doğrudan göçmenlere gittiğini söyledi.

AB'nin Libya'da ateşkesi denetleyip denetlemeyeceğinin sorulması üzerine Borrell, buna AB'nin karar veremeyeceğini ancak BM'nin talebi olması halinde ateşkesi izlemeyi değerlendirebileceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE İYİ BİR MOMENTUMA SAHİBİZ"

Josep Borrell, karargah ziyaretinden önce İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bakanlıkta görüştü.

İkili görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Borrell, gelecek pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele alacaklarını belirtti ve "Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz." dedi.

Di Maio da Türkiye ile ilişkileri AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ve sonrasında AB Konseyi'nde ele alacaklarını, ilişkilerde diyaloğun sürmesi ve olumlu gündem inşa edilmesinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İtalyan bakan, Avrupalı ortaklarına karşı tek taraflı provokasyona karşı olduklarını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı
DÜNYAABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı
İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
DÜNYAİran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
DÜNYAİtalya'dan AstraZeneca aşısı kararı
ABD Senatosu'ndan onay alan William Burns, CIA'in yeni direktörü oldu
DÜNYACIA'in tepe ismi belli oldu
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
DÜNYAİngiltere Başbakanı Johnson yarın AstraZeneca aşısı ...
Fransa'da başkent Paris'in de bulunduğu 16 bölgede 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
DÜNYAFransa yeniden kapanıyor!
Beyaz Saray: Biden, Putin'e "katil" dediği için pişman değil
DÜNYABeyaz Saray'dan "katil" açıklaması
ABD’de eve giren rakun, bulaşık makinesinde uyurken yakalandı
DÜNYAABD’de eve giren rakun, bulaşık makinesinde uyurken ...
Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım
DÜNYAPutin'den Biden'a cevap!
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama
DÜNYAAlmanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama