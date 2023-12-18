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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Irkçı taraftara ömür boyu men cezası - Basketbol Haberleri

        Irkçı taraftara ömür boyu men cezası

        THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos-Valencia Basket maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 01:20 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:20
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        Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
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        Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.

        Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.

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