Irkçı terör saldırısının yaşandığı Hanau'da yaşayan Türkler hala tedirgin

AA

Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı terör saldırısının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, şehirde yaşayanlar üzerlerindeki korku ve tedirginliği hala atamadıklarını ifade ettiler. Hanau'da AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkler, 4'ü Türk kökenli 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın yaşayanlar üzerindeki etkisinin ve yaşadıkları travmanın sürdüğünü söylediler.

İlk ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki restoranda çalışan Doğukan Cav, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının hala müşterileri olduğunu, hergün bu olayı konuşup üzüldüklerini söyledi.Bu saldırının özellikle ırkçı bir terör saldırısı olmasının kendilerini derinden etkilediğini belirten Cav, "Yıllardır burada yaşıyoruz, büyüdük ve kültürlerine de bir takım bağlılıklar hissettik ve karşı tarafta da bu hissiyatların oluşacağını zannetmiştik. Ancak içlerinden hala bazıları hala bizim üçüncü sınıf insan olduğumuzu düşünmekte ve bizi bu şekilde görmekte. Bu saldırıda da bunun aşırı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanın içinde bu duyguların büyüyüp neden hala buradasın gidin deyişin dışa vurmuş şekli." dedi.

İki halk arasında sorun olmaması gerektiğini dile getiren Cav, "Aramızda hala çok iyi anlaşıp sevdiğimiz Alman arkadaşlarımız da var. Bu dostluğun devam etmesi bizim için önemli çünkü biz burada büyüdük, bir takım şeyleri paylaşıyoruz. Sonuçta burası bizim ikinci vatanımız. Umarım gelecek bizim için daha neşeli, birlikte ve ırkçı düşünceler olmadan geçireceğimiz bir Almanya olur." değerlendirmesinde bulundu.

- Masalların şehri, terör şehri oldu

Şehir sakinlerinden serbest meslek sahibi Şahin Öztürk ise olayda çok değerli insanları kaybettiklerini ve içlerinde hala bir korku olduğunu ifade etti.Öztürk, "Ailem ve 7 yaşındaki çocuğum kalkıyor kapıları kontrol ediyor. Yani çok büyük üzüntü içindeyiz. Hele hele Hanau gibi bir yerde böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmedik ama maalesef böyle bir olay oldu. Gerçekten çok üzgünüz, çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik burada." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 200 yıl önce dünyaca tanınmış masal yazarı Grimm kardeşlerin yaşadığı şehrin artık terörle anılmasından üzüntü duyduğunu belirten Öztürk, "Masallar şehri olarak bilinen burası artık kayıtlarda terör şehri olarak geçecek. Bundan sonra da hiçbirşeyin değişeceğini zannetmiyorum. 93 yılından beri bu olaylar devam etmektedir. Alman devletine biz güvenmiyoruz, bundan sonra da tedbir alacağını zannetmiyorum ve bizim kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Sürekli annem arıyor"

Öğrenci olan Dersan Özçelik ise yaşanan terör olayından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ise babasının yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi.Bu olaydan sonra artık ailesinin akşam dışarı çıkmasına izin vermediğini belirten özçelik, "Tabi korkumuz var, Hanau'da yine birşey olursa diye hepimiz korkuyoruz ama hayatta devam ediyor. Dışarı çıkıyorum ama artık akşama dışarıda kalamıyorum, sürekli annem arıyor ve eve geri dönmemi istiyor." dedi.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır.” açıklamasında bulunmuştu.