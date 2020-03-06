Irkçı terör saldırısının yaşandığı Hanau'daki Türkler hala tedirgin

AA

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen şehirde yaşayanlar, üzerlerindeki korku ve tedirginliği hala atamadıklarını ifade etti.

Hanau'da AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkler, 4'ü Türk kökenli 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın yaşayanlar üzerindeki travmasının sürdüğünü belirtti.

İlk ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki restoranda çalışan Doğukan Cav, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının hala müşterileri olduğunu ve her gün bu olayı konuşup üzüldüklerini dile getirdi.

Bu saldırının özellikle ırkçı bir terör saldırısı olmasının kendilerini derinden etkilediğini belirten Cav, "Yıllardır burada yaşıyoruz, büyüdük, kültürlerine de birtakım bağlılıklar hissettik ve karşı tarafta da bu hissiyatların oluşacağını zannetmiştik. Ancak içlerinden bazıları hala bizim üçüncü sınıf insan olduğumuzu düşünmekte ve bizi bu şekilde görmekte. Bu saldırıda da bunun aşırı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanın içinde bu duyguların büyüyüp, 'neden hala buradasınız gidin' demenin dışa vurmuş şekli." ifadelerini kullandı.

Cav, iki halk arasında sorun bulunmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Aramızda hala çok iyi anlaşıp sevdiğimiz Alman arkadaşlarımız da var. Bu dostluğun devam etmesi bizim için önemli. Çünkü biz burada büyüdük, birtakım şeyleri paylaşıyoruz. Sonuçta burası bizim ikinci vatanımız. Umarım gelecek, bizim için daha neşeli, birlikte ve ırkçı düşünceler olmadan geçireceğimiz bir Almanya olur." dedi.

- "Masalların şehri, terör şehri oldu"

Şehir sakinlerinden serbest meslek sahibi Şahin Öztürk, olayda çok değerli insanları kaybettiklerine ve içlerinde hala korku bulunduğuna işaret etti.

Saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen üzerlerindeki korku ve tedirginliği hala atamadıklarını vurgulayan Öztürk, "Ailem ve 7 yaşındaki çocuğum kalkıyor, kapıları kontrol ediyor. Yani çok büyük üzüntü içindeyiz. Hele hele Hanau gibi bir yerde böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmedik ama maalesef böyle bir olay oldu. Gerçekten çok üzgünüz, burada çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Öztürk, dünyaca tanınmış masal yazarı Grimm kardeşlerin yaklaşık 200 yıl önce yaşadığı şehrin artık terörle anılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Masallar şehri olarak bilinen burası, artık kayıtlarda 'terör şehri' olarak geçecek. Bundan sonra da hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. 93 yılından beri bu olaylar devam etmektedir. Alman devletine güvenmiyoruz, bundan sonra da tedbir alacağını zannetmiyorum ve bizim kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor."

- "Sürekli annem arıyor"

Öğrenci Dersan Özçelik ise yaşanan terör olayından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ise babasının yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra artık ailesinin akşam dışarı çıkmasına izin vermediğine işaret eden Özçelik, "Hanau'da yine bir şey olursa' diye hepimiz korkuyoruz ama hayat da devam ediyor. Dışarı çıkıyorum ama artık akşama dışarıda kalamıyorum, sürekli annem arıyor ve eve geri dönmemi istiyor." ifadesini kullandı.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır.” açıklamasında bulunmuştu.

,Mesut Zeyrek