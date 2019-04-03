Avustralya basını, ırkçı yorumlar yapan ve Müslüman göçmenleri hedef alan söylemlerde bulunan Senatör Anning'in, Senato'da yapılan oylama ile resmi olarak kınandığını, 'resmi kınama' kararına, senatodaki hiçbir senatörün karşı çıkmadığını duyurdu.

Senatör Penny Wong, "Nefret söylemleri, ifade özgürlüğü adı altında savunulamaz. Çünkü bu söylemler demokrasimize gerçek ve doğrudan bir saldırıdır." dedi. Wong'un ardından konuşan Senatör Mathias Cormann ise, "Senatör Anning'in söylemleri çirkin ve bölücüydü. Bu senatonun üyesi olsalar dahi, yapılan söylemler tehlikeli ve kabul edilemez cinstendi." dediği belirtildi.

YUMURTALI PROTESTO

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirmiş, Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti.

Avustralyalı Senatör Fraser Anning, "Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat bu tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren 'göçmen programı'dır." ifadelerini kullanmıştı.

Anning gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kalmış, kafasına yumurta atan genci darp etmişti.