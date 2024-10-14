İrlanda Başbakanı, UNIFIL'e kasten saldırmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi

Lübnan'da kötüye giden durumun endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda hükümetinin UNIFIL'in rolü ve görev alanlarına saygı gösterilmesi beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL'de görev yapan İrlandalı personelin güvenliğinin önemine vurgu yapılarak, "Başbakan, UNIFIL noktalarına yönelik kasti saldırıların uluslararası hukukun kabul edilemez ihlali, İrlanda halkı ve Lübnan'da görev yapan personelimizin aileleri için derin endişe kaynağı olduğunu açıkça belirtti." ifadeleri yer aldı.

Harris'in, Herzog'a UNIFIL'in, BM Güvenlik Konseyinden aldığı yetkiyle, uluslararası kamuoyu adına görev yaptığını hatırlattığı belirtilen açıklamada, barış gücünün görevini hiçbir engelle karşılaşmadan yapması gerektiği vurgulandı.