İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 3-2

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Cork şehrinde Turner's Cross Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu´ndan Joonas Jaanovits yönetti. Jaanovits´in yardımcılıklarını ise Aron Harsing, Riivo Stolts ve Karl Koppel yaptı.

Karşılaşmaya ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti; Keeley - Lawal, Garcia, Healy, Moran, Curtis, Murphy, Roughan, Grehan, Kenny ve Adeeko 11´iyle sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar ise; Doğan Alemdar - Uğur Kaan Yıldız, Ravil Tagir, Serdar Saatçı, Yasin Özcan, Cem Türkmen, Bartuğ Elmaz, Aksel Baran Potur, Erencan Yardımcı, Kenan Yıldız ve Enis Destan ile sahadaydı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip İrlanda Cumhuriyeti 3-2 kazandı. İrlanda Cumhuriyeti´ne galibiyeti getiren golleri; 56´ncı dakikada Moran, 87´nci dakikada penaltıdan Gilsenan ve 90+6´ncı dakikada Emakhu kaydetti. Ay-yıldızlıların golleri ise 22´nci dakikada penaltıdan Kenan Yıldız ve 76´ncı dakikada Cihan Çanak'tan geldi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu 2´nci maçında 12 Eylül Salı günü TSİ 19.30´da İtalya ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.