İrlanda'da patlama: 7 kişi öldü 0:00 / 0:00

AA

İrlanda Polis Gücü'nden (An Garda Siochana) yapılan açıklamada, Donegal'in Creeslough köyündeki akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, patlama nedeniyle market ve postanenin de bulunduğu istasyon binasının yıkıldığı ve ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı aktarıldı.

Çalışmalar sonlandığında ölü sayısının netleşeceğine işaret edilen açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bunun Donegal'in ve tüm ülkenin en kötü günlerinden olduğunu ifade etti.

Martin, ülke genelindeki insanların, yakınlarını trajik şekilde kaybeden Donegallilerin şokunu ve perişanlıklarını hissettiğini söyledi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.