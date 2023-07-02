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Muhtemelen İrlanda hakkında duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

Yeşil vadileri ve mistik adaları ile İrlanda, benzersiz bir kültür ve geleneklere sahip bir ülke. İşte, İrlanda hakkında daha önce duymadığınız 10 bilgi!

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  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    RESMİ SEMBOLLERİ

    Arp, İrlanda’nın resmi sembolüdür.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    BAZI HAYVANLAR YOK

    İrlanda’da yılan, köstebek veya gelincik yoktur.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    YEDİ KERE KAZANDI

    Eurovision Şarkı Yarışması’nı tam yedi kez İrlanda kazandı.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    GÖKYÜZÜNÜN MAVİ OLMA NEDENİNİ BULAN KİŞİ İRLANDALI

    İrlandalı bilim insanı John Tyndall, gökyüzünün mavi olmasının nedenini bulan kişidir.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    AZİZ PATRİCK 

    Yaygın kanının aksine Aziz Patrick İrlandalı değildir.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    ADI EİRE

    Ülkenin İrlandaca adı Éire’dir.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    KÜFÜR YASAKTI

    Küfür İrlanda’da 2020’ye kadar yasa dışıydı.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    DOĞUM GÜNLERİ

    İrlandalıların çok ilginç bir doğum günü adeti vardır. Doğum günü çocuğunu baş aşağı kaldırıp yaşı kadar başını hafifçe yere vururlar
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    EN UZUN YER ADI İRLANDA'DA

    İrlanda’daki en uzun yer adı, Galway’de bulunan Sruffaunoughterluggatoora’dur.
  • İrlanda hakkında muhtemelen duymadığınız 10 tuhaf gerçek!

    KEÇİ FESTİVALİ

    İrlanda’da bir kasaba oldukça ilginç bir festival kutluyor. “Puck Fuarı” isimli festivalde bir yaban keçisi yakalanıp 3 gün boyunca kral ilan ediliyor. Şenliklerin ardından keçi doğaya geri salınıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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