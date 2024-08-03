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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İrlanda, kulplu beygirde altın madalyayı aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İrlanda, kulplu beygirde altın madalyayı aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler kulplu beygirde İrlandalı Rhys ​​​​​​​Mc Clenaghan altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:47
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        Kulplu beygirde altın İrlanda'nın!
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        İrlandalı Rhys ​​​​​​​Mc Clenaghan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler kulplu beygirde altın madalya kazandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde kulplu beygir bireysel finalleri yapıldı.

        İrlandalı cimnastikçi Rhys ​​​​​​​Mc Clenaghan 15.533 puanla altın madalya kazanırken, Kazak Nariman Kurbanov 15.433 puanla gümüş, ABD'li Stephen Nedoroscik 15.300 puanla bronz madalyaya uzandı.

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