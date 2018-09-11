İrlanda U21 - Almanya U21 maç önü

İrlanda U21 ve Almanya U21, 11 Eylül 2018 Salı günü Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 5 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. İrlanda U21 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Almanya U21 16 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi İrlanda U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Almanya U21, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; İrlanda U21 galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.00, Almanya U21 galibiyet oranı 1.30. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

İrlanda U21 son haftadaki Almanya U21 müsabasında 0-4 yenildi.

Almanya U21 ise İrlanda U21 karşılaşmasında 0-4 kazandı.

İrlanda U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. İrlanda U21, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Almanya U21, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Almanya U21, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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