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        Haberler Gündem 3. Sayfa Irmak öğretmenin ölümüne soruşturma | Son dakika haberleri

        Irmak öğretmenin ölümüne soruşturma

        Ağrı Valiliği, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Irmak öğretmenin ölümüne soruşturma

        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi.

        Çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        “Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”

        *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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