Boyner Holding sahibi işadamı Cem Boyner, coronavirüs (Covid-19) salgını karşısında tedbirsiz davranarak dışarı çıkanlara karşı isyanını gizleyemedi: Kabul edemiyorum!

Boyner, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Herkes,

Tüm sağlıkçılar risk altında bizler için çırpınıyorlar..

Sayısız işyeri, sizlerin ,ailelerinizin ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek ,salgının hızını yavaşlatabilmek için kapandı.

Sadece Boynergrup içinden 7000 kişi evine kapandı. Boşuna yapılmış olmasın bu fedakârlık..Ailenize, dostlarınıza, sokağa çıkan herkese anlatın ,bu bir tatil değildir, aile büyüklerini ziyaret fırsatı hiç değildir, piknik ve gezinti zamanı da değildir, hatta geniş sofralarda misafir buluşması da değildir. Evlerde kendi başınıza sabırla salgının hızını kesme zamanıdır.Bu gerçeği görmemek ve gereği gibi davranmamak hiç kimseye değilse,sağlığınız için cephenin en önünde savaşan sağlık ordusuna ayıptır, günahtır.