GÜÇLÜ VE ZAYIF BAĞLANTILAR

Yapılan araştırma esin kaynağını 1973 yılında Amerikan sosyolog olan Mark Granovetter ’in ortaya koyduğu teoriden alıyor. Granovetter, teorisinde “zayıf bağların gücü” ve “iki birey arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa arkadaşlık ağları o kadar örtüşür” demiştir.

İş dünyasına göre, bir iş arayışında bulunan kişi yakın çevresinin kendisine sunabileceği avantajları biliyor olacaktır. Ancak iş bulmak için çevreyi değil, daha zayıf olan bağların kullanılması ve güçlendirilmesi, gelecek olan avantaj sayısını yükseltebilir. Peki araştırmada bu durum gerçekten işe yarıyor mu?