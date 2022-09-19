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20 milyon insanın katıldığı araştırma iş ararken dikkat etmeniz gerekenleri belirledi

Linkedln’in de dahil olduğu bir üniversite araştırmasında iş ararken ilk olarak kimlere başvurmalıyız ve nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında sonuçları ortaya çıkardı

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  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    İnsanlar geçimlerini sağlamak ve kariyer hedeflerini yerine getirmek için kendilerine uygun iş fırsatları arıyor veya yeni işlere geçiş yapmak istiyor. Peki iş arayışı sürecinde işinize en çok yarayacak etkenler neler ve iş bulmanızı kolaylaştıracak kişiler kimler?
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    Yaklaşık 20 milyondan fazla kişinin katıldığı araştırmada soruların cevabı alındı. Yapılan çalışma sonucunda araştırmacılar tanıdıkların veya arkadaşlar aracılığı ile iş aramanın sonuç vermediği kanısına vardılar.
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    GÜÇLÜ VE ZAYIF BAĞLANTILAR

    Yapılan araştırma esin kaynağını 1973 yılında Amerikan sosyolog olan Mark Granovetter ’in ortaya koyduğu teoriden alıyor. Granovetter, teorisinde “zayıf bağların gücü” ve “iki birey arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa arkadaşlık ağları o kadar örtüşür” demiştir.

    İş dünyasına göre, bir iş arayışında bulunan kişi yakın çevresinin kendisine sunabileceği avantajları biliyor olacaktır. Ancak iş bulmak için çevreyi değil, daha zayıf olan bağların kullanılması ve güçlendirilmesi, gelecek olan avantaj sayısını yükseltebilir. Peki araştırmada bu durum gerçekten işe yarıyor mu?
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    ARAŞTIRMA SONUÇ VERDİ Mİ?

    Dünyaca ünlü üniversitelerin araştırmacıları zayıf bağların iş arayışını nasıl etkilediğine dair çalışma yürüttü. Araştırmada temel etken olarak Linkedln’in “Tanıyor olabileceğin kişiler” algoristması ele alındı.

    Algoritmayı düzenli olarak güncelleyen Linkedln, yaptığı yeni güncellemede güçlü bağlar yani yakın arkadaşlarınız ile beraber zayıf bağlar ( tanıdıklarınız) arasındaki ilişki düzeyini test etmeye başladı.
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    Platformda A/B deneyine katılan dünya çapından 20 milyondan daha fazla kişi gözlemlenmeye başlandı. Bu sayede bazı kişiler daha güçlü bağ oluştururken, bazı kişiler daha zayıf bağlar kurdu.

    Daha sonraki adımlarda her kişinin kaç işe başvuru yaptığı ve kaç işe geçiş yaptığı tespit edildi. Yani bu adım kişinin tanıştığı yeni bir birey sayesinde yeni bir işe geçtiğini gösterdi.
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    SONUÇ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 KRİTİK DURUM ORTAYA ÇIKTI

    1- Linkedln’in öneri motoru, bağlantılarınızı doğru şekilde kuvvetlendirmede önemli rol oynuyor.  Zayıf bağlantıları öneren algoritma iş arayışında seçenekleri artırırken. Güçlü bağlantılar kurmak iş arayışını stabil seviyede tuttu.
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    2- Linkedln’in “orta derecede zayıf bağ” algoritması ise 10 ortak arkadaşınızın olduğu ve nadiren etkileşimde bulunduğunuz tanıdıklarınız grubunu oluşturuyor. Bu grup iş arayışında bulunan bir kişiye işveren sunma konusunda güçlü bağa göre iki kat daha etkili bulundu.
  • İş ararken önce bu kişilere başvurun! İşte iş ararken dikkat etmeniz gerekenler!

    3- Zayıf bağların gücü sektöre göre değişikli gösterebiliyordu. Daha çok dijital sektörde iş hareketliliğini artırırken, güçlü bağlar dijital sektörde daha az işlev gördü.

    Bu üç sonuçtan hareketle sektöre göre bağların gücünün rolü değişse de, ortalamaya göre iş arayışında bulunurken en yakınlardan ve güçlü bağlantılardan değil, daha az etkileşimde bulunduğumuz kişilere yönelmemizin faydalı olduğu ortaya çıkmış durumda.

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