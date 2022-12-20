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Haberler Gündem 3. Sayfa İş arkadaşı defalarca bıçakladı
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İş yerinde çıkan kavgada arkadaşı defalarca bıçakladı

Kars'ta, iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş arkadaşının defalarca bıçakladığı Burak Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İş arkadaşı defalarca bıçakladı
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

İddiaya göre, ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı Burak Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Burak Y.'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Burak Y., kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

*Fotoğraf: İHA

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