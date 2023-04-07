İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı

İstanbul'da Ayhan Ö., sokakta yürürken önünü kesin iş arkadaşı tarafından darp edilip, bıçaklandı.

Olay, 3 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesi Hadımköy'de meydana geldi. M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti.

Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darp etti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.