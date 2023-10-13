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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş arkadaşını tüfekle vurdu

        Tartıştığı iş arkadaşını tüfekle göğsünden vurdu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş arkadaşlarının alacak verecek tartışması kanlı bitti. Tartışmada göğsünden vurulan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:57
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        İş arkadaşını tüfekle vurdu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında Babataşı Mahallesi'ndeki iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, otomobilindeki tüfekle Y.K'ye ateş etti.

        Göğsünden yaralanan Y.K. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Tüfeği atarak olay kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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