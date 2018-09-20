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İş arkadaşlarının hesabından para çekip, bahis sitesine yatırmışlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel lojmanında aynı odada kaldıkları iş arkadaşlarının banka kartını alıp, hesabındaki parayı yasa dışı bahis sitesine yatırarak, kaybeden Hasan Aslan ve Hakan Hazar, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Aslan ile Hazar, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

20.09.2018 - 18:22 | Güncelleme: DHA

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde çalışan Hasan Aslan ve Hakan Hazar, iddiaya göre, internet üzerinden yurt dışındaki çeşitli yasa dışı sitelerden bahis oynayıp, kaybetti. Aslan ile Hazar, kaybettiklerini kazanmak amacıyla önceki gece otelde birlikte çalıştıkları ve lojmanda aynı odada kaldıkları arkadaşları uyurken, banka kartını gizlice aldı. İkili, Kumköy merkezde bulunan banka ATM'sine giderek, arkadaşlarının hesabındaki paranın bir kısmını kendi hesaplarına aktarırken, bir kısmını da nakit olarak çekti. Arkadaşlarının hesabından toplam 1700 TL alan ikili, bu parayla yine bahis oynadı.

GİYDİKLERİ FOSFORLU TİŞÖRTTEN YAKALANDILAR

DHA'nın haberine göre, Hasan Aslan ve Hakan Hazar'ın ismi açıklanmayan arkadaşı, sabah uyandığında, cep telefonuna bankadan gönderilen mesajları görünce jandarmaya şikayette bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu paranın çekildiği banka ATM'si ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Parayı çekenlerin, şikayetçinin oda arkadaşları Aslan ile Hazar olduğu giydikleri fosforlu tişörtlerden tespit edildi. İkiliden biri otelde diğeri ise lojmanda gözaltına alındı. Aslan ve Hazar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARAYI İADE EDECEKLERMİŞ

Hasan Aslan ve Hakan Hazar, ifadelerinde, bahis sitelerinde çok para kaybettiklerini, paraları kurtarmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini, oynadıkları bahiste kazanmaları durumunda parayı iade etmeyi düşündüklerini söyledi. Aslan ve Hazar, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, ikilinin koşar adımla ATM'ye gittiği, yaklaşık 3- 4 dakika makinenin başında kaldıktan sonra yürüyerek, döndüğü görülüyor.

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