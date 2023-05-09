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İş Bankası aktif büyüklüğünü 1.6 trilyon TL’ye yükseltti

Türkiye İş Bankası, Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre, bankanın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 oranında arttı ve 1.6 trilyon TL’ye yükseldi. İş Bankası yılın ilk üç ayında 12.9 milyar TL net kâr elde ederken, bankanın bu dönemde ekonomiye sağladığı toplam kaynağın ise 1.1 trilyon TL’ye ulaştığı bildirildi.

İş Bankası aktif büyüklüğünü 1.6 trilyon TL’ye yükseltti
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yıl sonuna göre yüzde 11.8 oranında artırarak 1.6 trilyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

İş Bankası’nın yılın ilk çeyreğinde 843,9 milyar TL’lik nakdi kredi hacmi ve 276 milyar TL’lik gayri nakdi kredi hacmi ile ekonomiye sağladığı toplam kaynağın ise 1.1 trilyon TL’ye ulaştığı bildirildi.

Mevduat hacmi 1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın, TP mevduat hacmi de yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında artarak 441,3 milyar TL’ye yükseldi.

KADIN İŞLETMECİLERE 5 YILDA 100 MİLYAR TL FİNANSMAN

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası yılın ilk üç ayında 12,9 milyar TL düzeyinde net kâr elde ederken, bankanın Mart sonu itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 20,8 seviyesinde, özkaynak büyüklüğü ise 196,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan, İş Bankası’nın 2026 yılına kadar 300 milyar TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlayarak ekonominin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı taahhüt ettiği vurgulanırken, ayrıca, “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlayacağı aktarıldı.

"AFAD’A 1 MİLYAR TL BAĞIŞ YAPTIK"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Büyük kayıp yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, İş Bankası Grubu olarak bölgede yaraları sarmak üzere, geçmişte olduğu gibi sorumluluk aldık. Bu kapsamda, öncelikle deprem bölgesi için AFAD’a 1 milyar TL bağış yaptık. İnşa edilecek deprem konutları için 1 milyar 750 milyon TL tutarında kaynak ayırdık” dedi.

İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Hakan Aran
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

Bankadan yapılan açıklamada, bankanın ayrıca, depremlerde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) kullandırılan tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayri nakdi kredi komisyonları da dâhil olmak üzere) 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediği kaydedildi.

Depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi borçlarının silindiği aktarılırken, bölgede yaraları sarmak, üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak üzere 10 milyar TL’lik kaynak ayrıldığı da belirtildi.

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