İş Bankası Greeneco'nun yüzde 50'sini aldı Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50'lik payı, 130 milyon 909 bin 744 dolar karşılığında Türkiye İş Bankası'na devredildi

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız yönetim kurulunun 15 Eylül tarihli kararıyla genel müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50 oranındaki payının 130 milyon 909 bin 744 dolar bedelle bankamıza devri gerçekleştirilmiş olup, Acarsan Makarna Grubu'na 31 Mart 2026'ya kadar belirli koşullarla geri alım hakkı tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.