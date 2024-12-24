İş Bankası, karbon yoğun sektörler için 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıkladı

Türkiye İş Bankası, Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 azaltım hedeflerini duyurdu.

Tüm kredi portföyüne yönelik uluslararası standartlara uyumlu şekilde emisyon ölçüm ve hesaplama çalışmalarını tamamlayan İş Bankası, karbon yoğun sektörlerde müşteri bazlı analizler ve sektörel çözümlemelerle çalışmalarını detaylandırarak Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini belirledi. İş Bankası, böylelikle sektörde bir ilke imza attı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE SEKTÖREL HEDEF VE AKSİYONLAR 2023 yılında çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerinde emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Banka, 2024 itibarıyla hedeflerine tüm karbon yoğun sektörleri dahil etmek üzere alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım sektörlerinde çalışmalarını sonuçlandırdı. Buna göre, 2023 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun alüminyumda yüzde 7, gayrimenkulde yüzde 36, kara yolu yük taşımacılığında yüzde 20, petrol ve gazda yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

REKLAM Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma bakımından kritik rolü nedeniyle Bankanın stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım sektöründe de bir ilk hayata geçirildi. İş Bankası, tarım portföyünde emisyon azaltım hedeflerini Türkiye’nin ekilebilir alanlarındaki ürün dağılımını ve Bankanın tarım portföyünü en iyi yansıtacak şekilde ayrıştırıyor. Tarımsal ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklılaşacak şekilde, emisyon yoğunluğunun buğday üretiminde yüzde 14, mısır üretiminde yüzde 15, pirinç üretiminde yüzde 16 azaltılması hedefleniyor.

Tarım bankacılığı tecrübesi ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün bazlı hedeflerle üç farklı yol haritası belirleyerek çıtayı bir üst seviyeye çıkartan İş Bankası, bu konudaki kararlılığının altını çiziyor. “KARBONSUZLAŞMA STRATEJİMİZ, EKONOMİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR” İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin açıklamasında, 2023 yılında duyurulan emisyon hedeflerini, tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, şöyle dedi:

“100. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu özel yılda, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek şekilde tüm karbon yoğun sektörlerde bilim temelli hedefler belirledik. Böylece, kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 65’ini kapsar hale geldik. Karbonsuzlaşma rotalarımızın oluşturulmasında, küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkemizin sektörel dinamiklerine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklandık. Böylelikle, ülkemizin koşullarıyla uyumlu, potansiyeliyle örtüşen, uygulanabilir ve veriye dayalı aksiyon planları geliştirdik. Bu çerçevede, Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörlerde emisyon hedefleri belirleyen ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz.”