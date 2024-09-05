Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İş Bankası Kültür Yayınları’dan yeni kitaplar

        İş Bankası Kültür Yayınları’dan yeni kitaplar

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yeni kitapları, Millî Mücadele dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Cumhuriyet'in ilanı ve devrimler gibi yakın tarihimizin dönüm noktalarını ilk elden tanıklıklarla aktarırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asker, devlet adamı ve entelektüel olarak farklı kimliklerini de kapsamlı şekilde ele alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası Kültür Yayınları'dan yeni kitaplar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ben de Yazdım, Celâl Bayar (3 cilt)

        Cilt-I: Millî Mücadele’ye Gidiş

        Cilt-II: Millî Mücadele’ye Gidiş – Millî Mücadele’ye Giriş

        Cilt-III: Millî Mücadele’ye Giriş – Millî Mücadele

        Celâl Bayar’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ricası üzerine kaleme aldığı üç ciltlik kitabı Ben de Yazdım, Mütareke dönemini, Millî Mücadele’yi, Büyük Millet Meclisi’ni ve Hükümeti’ni, Cumhuriyet’in ilk devirlerini, Atatürk’ü ve devrimlerini bütün yönleriyle ele alıyor.

        100. Büyük Millet Meclisi’ne İzmir milletvekili olarak giren ve Temmuz 1924’te bu görevinden istifa ederek Türkiye İş Bankası’nın kurulmasında önemli rol oynayan Bayar, 1932’ye kadar bankanın genel müdürlüğünü yaptı. Ben de Yazdım, İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümüne özel olarak yeniden basımıyla okuyuculara sunuluyor.

        Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Mazhar Müfit Kansu

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından Mazhar Müfit Kansu’nun, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtiği 1919 yılından 1920 yılının ikinci yarısına kadar tuttuğu notlarla Cumhuriyet’in ilanını takip eden günlere dair izlenimleri, 4 Mart-8 Kasım 1948 tarihleri arasında Son Telgraf gazetesinde tefrika edilmişti.

        Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki son günlerinden başlayarak Mustafa Kemal ile ilk karşılaşma, Erzurum ve Sivas kongreleri, Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Cumhuriyet’in ilanı ana başlıklarında Mazhar Müfit Bey’in kayıt altına aldığı belge, görüşme ve tanıklıklarla birlikte kendi hatıralarını kapsıyor.

        Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Gürbüz D. Tüfekçi (der.)

        Gürbüz D. Tüfekçi’nin derlediği Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün entelektüel kimliğinin izini sürmek için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 1983 ve 1985’te iki cilt olarak basılmış olan bu çalışmanın yeni baskısı, Tüfekçi’nin Özel İşaretleri, Uyarıları ve Düştüğü Notlar ile Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar: Eski ve Yeni Yazılı Türkçe Kitaplar ve Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar: Yabancı Dillerdeki Kitaplar çalışmalarından bir seçki olarak hazırlandı.

        Asıl nüshaları Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi özel arşivinde bulunan Fransızca ve eski harfli Türkçe kitaplardan günümüz teknolojisiyle görüntüsü alınan sayfalar, yeni çevirileriyle bir araya getirildi. Atatürk’ün kitaplarda dikkatini çeken bölümlere düştüğü notlar, özel işaretler ve uyarılar dipnotlar halinde kitaba konuldu. Bu yeni edisyona Prof. Dr. Afet İnan, Prof. Dr. Zafer Toprak, Sadi Borak ve Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Gazi’nin kitaplığıyla ilgili yazılarından bölümler de eklendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #İş Sanat
        #Atatürk
        #celal bayar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası