İş Bankası'ndan 4.5 milyar TL net kâr

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşamİş Bankası'ndan 4.5 milyar TL net kâr - Haberler

İş Bankası'ndan 4.5 milyar TL net kâr

HABERTURK.COM

İş Bankası'nın üçüncü çeyrek solo net kârı yaklaşık yüzde 9 artışla 1.35 milyar  lira olurken, ilk 9 aydaki kârı da 4.5 milyar TL'ye çıktı. İş Bankası'nın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, net faiz gelirleri yüzde 2'ye yakın düşüşle 4.95 milyar lira olarak gerçekleşti. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 24.4 artışla 1.4 milyar lira oldu.

İş Bankası

Türkiye İş Bankası, konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526,3 milyar TL’ye yükseltirken, ilk 9 ayda 4.5 milyar TL net kâr elde etti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik. Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305,8 milyar TL’si nakdi kredi, 90,3 milyar TL’si gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül 2019 itibarıyla 396,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Banka, Eylül 2019 itibarıyla konsolide mevduat hacmini yıl sonuna göre yüzde 8,4 artırarak 269,9 milyar TL seviyesine çıkardı ve mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü. İş Bankası, 2019’un ilk 9 ayında, 1,2 milyar TL’si sermaye hesaplamasına dâhil edilebilir nitelikte olmak üzere, yurt içi piyasalarda 12 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etti.

Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası özkaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artırarak Eylül 2019 itibarıyla 61,2 milyar TL seviyesine çıkardı. İş Bankası’nın sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,8 seviyesine yükseldi.

Genel Müdür Adnan Bali açıklamasında, “Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihte bir ilk: Marmaray ile Çin'den Avrupa'ya!
İŞ-YAŞAMMarmaray ile Çin'den Avrupa'ya!
SON DAKİKA: THY'den dev kâr - Haberler
İŞ-YAŞAMTHY'den dev kâr
Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti
İŞ-YAŞAMHavada kriz! 180 bin yolcu etkilenecek
'2020, 2019'a göre daha stabil geçecek'
İŞ-YAŞAM'2020, 2019'a göre daha stabil geçecek'
TAV Tunus'un kira ödemeleri yapılandırıldı
İŞ-YAŞAMTAV Tunus'un kira ödemeleri yapılandırıldı
İhracatçılar Çin’e çıkarma yaptı
İŞ-YAŞAMİhracatçılar Çin’e çıkarma yaptı
Türkiye’nin en yüksek köprüsü Bitlis ile Siirt arasında yapılıyor - Haberler
İŞ-YAŞAM50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği
Mücevher ihracatı ekimde 267,3 milyon dolar oldu
İŞ-YAŞAMMücevher ihracatı ekimde 267,3 milyon dolar oldu
Sabancı Holding'in gelirleri yüzde 17 arttı
İŞ-YAŞAMSabancı'nın gelirleri yüzde 17 arttı
"Bunu kimse yemez" dediler, şimdi talebe yetişemiyor - Haberler
İŞ-YAŞAM"Bunu kimse yemez" dediler, şimdi talebe yetişemiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X