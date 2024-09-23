Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,82 %0,16
        DOLAR 34,1489 %0,08
        EURO 38,0429 %-0,19
        GRAM ALTIN 2.885,00 %0,35
        FAİZ 41,48 %-0,72
        GÜMÜŞ GRAM 33,91 %-0,88
        BITCOIN 63.174,00 %-0,06
        GBP/TRY 45,5662 %0,16
        EUR/USD 1,1129 %-0,30
        BRENT 74,60 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.716,97 %0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'ndan 560 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'ndan 560 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi

        Türkiye İş Bankası, yabancı para cinsinden havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 450 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'ndan 560 milyon dolar seküritizasyon kredisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, nihai vadeleri 10 yıl olan altı seriden oluşuyor. Söz konusu işlemle birlikte İş Bankası'nın, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 2024'te sağladığı kaynak tutarı toplamda 900 milyon doları aştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, seküritizasyon kredilerinin görece uzun vade yapısı ve maliyet avantajları bakımından Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

        Bankanın 2000'den bu yana seküritizasyon kredileri yoluyla Türkiye ekonomisi için kullanmak üzere 7 milyar doları aşan tutarda kaynak sağladığına dikkati çeken Özşuca, "Bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"