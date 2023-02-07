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İş Bankası'ndan 61.5 milyar TL net kâr

İş Bankası, 2022’de toplam 61.5 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 2022 sonu itibarıyla 1.4 trilyon liraya ulaştı

İş Bankası'ndan 61.5 milyar TL net kâr
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, 2022 yılı finansal sonuçlarını duyurdu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu vesileyle yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan ve herkesi derinden üzen deprem felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Finansal sonuçlara göre, Bankanın 2022 yılsonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 782,4 milyar TL’si nakdi, 246.7 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere 1 trilyon TL’ye yükseldi.

Toplam mevduat hacmi aynı dönemde 931 milyar TL’ye ulaşan Bankanın, TP mevduat hacmi ise 2021 yılsonuna göre yüzde 130.4 oranında artarak 386 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası, 2022’de toplam 61.5 milyar TL net kâr elde etti. Özkaynak büyüklüğü 2022 yılsonunda 191.4 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü 1.4 trilyon TL’ye ulaşan Bankanın, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 24.4 seviyesinde gerçekleşti.

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