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Türkiye İş Bankası, Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) ile gerçekleştirdiği iş birliği ile basınçlı sulama sistemleri konusunda çiftçilere destek sunmaya başladığını bildirdi. Banka, bu çerçevede basınçlı sulama sistemlerinin kurulması ve yenilenmesinin finansmanı amacıyla 60 aya kadar vade, yılda 1 defa ödemeli olarak proje bedelinin yüzde 100'üne kadar kredi imkânı sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, kredi başvuruları, BASUSAD üyesi üretici/satıcı firmaların yanı sıra isbank.com.tr'den veya İş Bankası Şubelerinden alınabiliyor.

Ayrıca isbank.com.tr'ye eklenen "Sulama Sistemi Hesaplama Aracı" ile İş Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm çiftçiler, yaygın olarak kullanılan basınçlı sulama sistemlerinin proje maliyetini hesaplayabiliyor. Kampanyadan faydalanan 100 üreticiye ise 100 adet İmeceMobil sulama tavsiyesinin de ücretsiz olarak verileceği kaydedildi.

'TARIMIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, tekstilden kimyaya, gıdadan akaryakıta pek çok sektörün hammadde ihtiyaçlarını karşılayan tarımın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Şimşek, tarımın desteklenmesinin sadece tarım üretiminin finansmanı ile değil, tarladaki üreticiden dijital çağın gereklerine uygun tarımsal uygulamalar yazanlara kadar geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli bir tarımsal üretimin finansal, dijital, zirai ve ekolojik yönlerden desteklenmesiyle ülkemize ve dünyaya ekonomik değerin çok daha ötesinde katkı

sağlandığının altını çizen Şimşek, "Biz bu bilinçle bir yandan üreticilerin ve üreticileri çevreleyen ekosistemin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Diğer yandan da tarımın sürekli gelişmesi için dijital tarım uygulamaları başta olmak üzere, tarımın geleceğine yönelik yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

'EL ELE VEREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI MÜMKÜN KILABİLİRİZ'

BASUSAD Genel Sekreteri Nuri Göktepe de küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin sonuçlarından birinin tarımsal kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Tüketilen suyun yaklaşık dörtte üçünün tarımsal sulamada kullanıldığını ve tarımsal sulamanın yaklaşık dörtte üçünün yüzde elli su israfına yol açan "vahşi sulama" ile yapıldığını söyleyen Göktepe, "Suyun verimli kullanımı, Türk tarımı ve ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı ve ulaşılabilir gıda temini konularında artan sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Tarla içi iklim dostu akıllı sulama sistemleriyle su ve enerji tasarrufu sağlayacak, verimi artırırken maliyetleri düşürecek sulama çözümleri üretmeye devam ettiklerini belirten Göktepe, "Tüm paydaşlarımızla el ele vererek, başta su ve toprak olmak üzere kaynaklarımızın planlı, bilinçli ve verimli kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir tarımı mümkün kılabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.