İş Bankası'ndan e-ticarete yeni soluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiİş Bankası'ndan e-ticarete yeni soluk
ABONE OL

Aynı platformda hem satın alma hem de finansman sunacak

İş Bankası, e- ticaret alanında birden çok hizmetin sunulduğu Pazarama isimli yeni platformunu tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, ürün ve hizmet satışlarının yanı sıra mobil ödeme deneyimi de sunulan Pazarama’da, giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Pazarama ile herkes, tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabilecek hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkânlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabilecek" dedi

İş Bankası'ndan e-ticarete yeni soluk
HABERTURK.COM

İş Bankası’nın e- ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek adına, bazı fonksiyonları bünyesinden ayrıştırarak (spin-off) devrettiği Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şemsiyesi altında
Pazarama isimli bir platform hayata geçti.

Yapılan açıklamaya göre, Pazarama, online alışveriş ve hizmetlere tüm paydaşlar için yenilikçi bir anlayış getirmeyi hedefliyor. Uygulamanın, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakabilen bir platform olarak doğduğu kaydedildi.

Maximum Mobil’i indirerek ulaşabilecek Pazarama’da ürün ve hizmet satışlarının yanı sıra mobil ödeme deneyimi de sunuluyor. Verilen bilgiye göre, Pazarama’da giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.

Araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, ulaşım kartı yüklemesi ve market alışverişi, yemek siparişi, dijital oyun kodu gibi mobil ödeme imkanlarının yanı sıra restoran indirimleri de sunan Pazarama'nın, tüm bu hizmetleri tek bir platformdan sunarken, ödeme anında kullanıcılarına indirim, taksit, puan gibi imkanlar da sağladığı kaydedildi.

'FİNANSAL HİZMETLER VE E-TİCARETİ BİRBİRİNE YAKLAŞTIRACAK'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Topkapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, "Pazarama ile herkes, tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabilecek hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkânlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabilecek. Pazarama ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştırırken, iki alanda da değer odaklı bir platform ile hizmet vereni ve alanı bir araya getirmeyi amaçlıyor, alışveriş paydasında Anadolu’nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi bankamızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonun bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İHA başarısı sonrası gururun yeni adı İKA'lar yolda!
TEKNOLOJİGururun yeni adı: İKA'lar yolda
Windows 11'e geri sayım başladı! Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 sistem gereksinimleri neler?
TEKNOLOJİWindows 11'e geri sayım başladı!
YKB: ‘Her 4 müşteriden 3’ü dijital bankacılık kanallarımızı kullanıyor’ - Haberler
TEKNOLOJİArtık 3 işlemden 2’si temassız
5G League of Legends: Wild Rift turnuvası başlıyor - Haberler
TEKNOLOJİTürkiye'de 5G ile canlı yayınlanacak
Windows 11 ne zaman çıkacak, ücretli mi olacak? Windows 11 özellikleri neler? İşte Windows sistem gerekleri
TEKNOLOJİWindows 11 ne zaman çıkacak, ücretli mi olacak?
Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2021 saat kaçta?
TEKNOLOJİSteam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Huawei HarmonyOS'li ilk ürünlerini Türkiye pazarına sundu - Haberler
TEKNOLOJİİlk ürünleri Türkiye’de
Boğazlarda yerli yazılım kullanılacak
TEKNOLOJİBoğazlarda yerli yazılım kullanılacak
WhatsApp alışveriş özelliği devreye alınıyor - Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp’a yeni özellik
SON DAKİKA! Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor
TEKNOLOJİHepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor