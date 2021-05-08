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İş Bankası'ndan ekonomiye 520 milyar TL destek

Türkiye İş Bankası Mart 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artırarak 630,8 milyar TL'ye yükseltti. Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 384,3 milyar TL'ye, gayrinakdi kredi hacmi 135,6 milyar TL'ye ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası'ndan ekonomiye 520 milyar TL destek
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası Mart 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artırarak 630,8 milyar TL'ye yükseltti

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "İş Bankası gibi, ölçeği itibarıyla ülke ekonomisi üzerinde etkisi bulunan büyük ölçekli kurumların, COVID-19 salgınının dünya çapında etkisini sürdürdüğü böylesine zorlu dönemlerde, daha fazla sorumluluk üstlenmesi, sahip olduğu imkânları müşterileri için, ülkesi için sonuna kadar kullanabilmesi gerekmektedir. Faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın ve müşterilerilerimizin sağlığını, paydaşlarımızın ve ülkemizin menfaatlerini önceliklendirerek sürdürürken; yenilikçi anlayışımızla, istihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, ticarete ve sanayiye destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 384,3 milyar TL'ye, gayrinakdi kredi hacmi 135,6 milyar TL'ye ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kuruluşundan bugüne, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası, yılın birinci çeyreğinde, toplam mevduat hacmini 382,1 milyar TL düzeyine çıkardı. Mevduat dışı fonlama kaynaklarından da etkin bir şekilde faydalanma yaklaşımına sahip olan Banka, 2021 yılının ilk çeyreğinde yurt içi ve yurtdışı piyasalarda 2,4 milyar TL'nin üzerinde menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Dijitalleşmeyi tüm süreçlerine uyarlayan, Silikon Vadisi'nden Çin'e kadar geniş bir coğrafyada inovasyon merkezleri kuran Banka, teknoloji yatırımlarıyla, müşterilerinin pratiklik, hız ve kolaylık yönündeki beklentilerini, kusursuz bir dijital deneyimle karşılayacak biçimde, kaliteli ve özelleştirilmiş bankacılık hizmetleri sunmayı bu dönemde de temel önceliği olarak belirledi. "Açık bankacılık", "platform bankacılığı", "görünmez bankacılık", "yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş bankacılık" gibi, alışılagelmiş bankacılık anlayışını önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyan alanlarda, öncü olmaya ve ilklere imza atmaya devam etti.

Faaliyetleriyle hayatın her alanına dokunmak ve fayda yaratmak gayesiyle hareket eden İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile müşteriye ulaşma noktasında olan girişimlerin hız kazanmalarına imkân tanıdı. Ayrıca, 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılara sunulan "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu" ile elde ettiği gelirin bir kısmıyla "İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği" programına destek inisiyatifini de oluşturdu.

Banka, cari yılın ilk çeyreğinde 1,85 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Yılın ilk üç ayı itibarıyla sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası'nın, özkaynak büyüklüğü ise 66,6 milyar TL düzeyinde oluştu.

Hakan Aran, "Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankasını inşa etme vizyonumuz, dinamik iş modelimiz, çevik organizasyon ve hizmet modelimiz, geniş şube ağımız, yetkin çalışanlarımız, modern ve sağlam teknoloji altyapımız, sahip olduğumuz değerlerimizle ülkemize bir yüz yıl daha hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülke ekonomisine sağladığı kesintisiz desteğiyle sektörüne öncülük etmeye ve sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" dedi.

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