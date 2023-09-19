İş Bankası'ndan kadın girişimcilere destek Bu yılın Mart ayında yayımladığı "Kadının Güçlenmesi Bildirgesi" ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlayacağını taahhüt eden İş Bankası, Ağustos 2023 itibarıyla kadın girişimcilere 15.9 milyar TL'lik kredi sağladı

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan ve Mart ayında yayımladığı “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt eden Türkiye İş Bankası, söz konusu desteği kadın girişimcilere ulaştırdığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 2022 yılında girişimci kadın müşterilerine 20.9 milyar TL’lik nakdi ticari kredi sağlayan İş Bankası, bu kredi hacminin 12 milyar TL’sini KOBİ ve işletme segmentindeki girişimci kadın müşterilerine kullandırdı. Bankanın, 2023 Ağustos itibarıyla girişimci kadınlara kullandırdığı toplam kredi miktarı 15.9 milyar TL, söz konusu kredi hacmi içinde işletme-KOBİ segmentindeki kredi tutarı ise 7.8 milyar TL oldu.

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1.1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı sözleşmeyle, “Kadın İşletmelere Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı-TurWiB” kapsamında sağladığı 76 milyon dolar kaynağı, Ağustos 2022’den itibaren 18 ay içinde belirlenen kriterlere uygun müşterilere kullandırıyor. İş Bankası, bu sözleşme ile 2023 Ağustos ayı itibarıyla kadın işletmelere 1,1 milyar TL kaynak sağladı.

İş Bankası, kadın girişimcileri sadece finansal açıdan desteklemiyor, sunduğu eğitim ve mentörlükle de onlara yol arkadaşlığı yapıyor. Banka, 2022 Haziran ayından bu yana Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde devam ettirdiği Girişimde Kadın Gücü Projesi ile 2.585 girişimci ve girişimci adayına eğitim verdi. Eğitim ve mentörlük sürecini başarıyla tamamlayan 3 girişimci/girişimci adayı kadını Silikon Vadisi’ne götürecek olan İş Bankası, 10 kadına da geliştirme desteği sunacak. Ayrıca, garantörlüğünü Applied Value Group (AVG), finansmanını İş Bankası’nın üstleneceği şekilde projeye dahil olan girişimci ve girişimci adayı kadınlara 100 bin TL’ye kadar teminatsız ve sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi aşağıdaki 7 maddeden oluşuyor:

Kadınların ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeleri, iş hayatında aktif rol almaları Banka’nın stratejik öncelikleri arasında yer alır.

Kadınların finansal hizmetlere erişimi konusunda odaklı çalışmalar yürütür.

Kadınların ekonomik hayattaki yerini deneyim paylaşımı, eğitim ve iş birlikleri gibi finansal olmayan faaliyetlerle de destekler.

Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik tutum sergiler.

Banka, tüm faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir ve konuyla ilgili farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı amaçlar. Bu yaklaşımın değer zincirindeki tüm paydaşlarca benimsenmesi için çalışır.

İnsan kaynakları politikalarında kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir.