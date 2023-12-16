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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'ndan sermaye artırımı kararı - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı kararı

        Türkiye İş Bankası, sermaye artırımı kararı aldı. Bankanın, sermayesini 15 milyar lira artırarak 25 milyar liraya çıkaracağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:35
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        İş Bankası'ndan sermaye artırımı kararı
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        Türkiye İş Bankası AŞ 10 milyar lira tutarındaki sermayesini 15 milyar artırarak 25 milyara çıkaracağını duyurdu.

        Türkiye İş Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 10 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar artırılarak kayıtlı sermaye tavanı olan 25 milyar liraya yükselteceğini bildirildi.

        Açıklamada, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verileceği, esas sözleşmenin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadiline ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtildi.

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